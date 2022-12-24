Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor.Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:'Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane.'Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluİSTANBUL °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 18°CAz bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutluISPARTA °C, 10°CAz bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutluMERSİN °C, 18°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutluKONYA °C, 3°CParçalı bulutluParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 5°CParçalı bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 9°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 14°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 5°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 12°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı bulutluERZURUM °C, 4°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 7°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 5°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu ve açık