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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Pazar günü 22 kentte kar yağışı etkisini gösterecek. İşte bölge bölge hava durumu tahmin raporu...

Ekleme: 24.12.2022 - 10:20 Güncelleme: 24.12.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

'Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane.'

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık
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