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Konya'da yabancı uyruklu baba 2 kızını bıçakla öldürdü

Suriye uyruklu baba 2 kızını namus meselesi yüzünden bıçakla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Ekleme: 24.12.2022 - 15:18 Güncelleme: 24.12.2022 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Konya'da yabancı uyruklu baba 2 kızını bıçakla öldürdü
Konya'nın Meram ilçesinde öğle saatlerinde yabancı uyruklu baba dehşet saçtı.

Suriye uyruklu 54 yaşındaki Yusuf El Ahmed kızları, 17 yaşındaki Kevser El Ahmed ve 15 yaşındaki Merve El Ahmed arasında tartışma çıktı.

Yusuf El Ahmed, tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürerek polise teslim oldu.

Ekipler kızların cansız bedenini buldu
Yusuf El Ahmed'in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El Ahmed kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evde küçük çocuk tespit edildi
Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi.

Namus meselesi için yaptım dedi
Yusuf El Ahmed'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti.

El Ahmed, kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor
Polis, olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.
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