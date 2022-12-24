İstanbul’da yaşlı insanları arayıp 'Anne acil paraya ihtiyacım var' diyerek dolandırdılar: Film gibi operasyon

İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları, oğlu ya da torunu gibi tanıtarak acil ödeme yapmalarını söyleyerek para alan üç dolandırıcı polis ekipleri tarafından filmleri aratmayan operasyonla yakalandı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da son zamanlarda polise başvuran bazı mağdurlar, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları yada yeğenleri olarak tanıttıklarını söyledi.Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri 'Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz' dediğini anlattı. Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı. Yolu kesen polisler otomobili durdurarak, araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hasan A.(32), Nazım B.(37), İzzet Y.(46) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden Nazım B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İzzet Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 55 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.