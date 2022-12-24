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İstanbul'da yakalanan sahte içkiler sergilendi

Jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda ele geçirilen sahte içkileri sergileyerek operasyonlara devam etti.

Ekleme: 24.12.2022 - 10:33 Güncelleme: 24.12.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yakalanan sahte içkiler sergilendi
Sahte içkiden ölenlerin oranın önüne geçmek isteyen ekipler operasyonlara hız kesmeden devam etti.

Yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler litrelerce sahte alkol ele geçirdi.

Yıl bitmeden vatandaşları zehirleyecek şüphelilerin önüne tekrardan engel olundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurduklarını öğrendi.

Piyasaya sürüleceği bilgisi öğrenildi
Şüphelilerin, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek otel, eğence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri ihbarını aldı.

Adresler tespit edildi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların Arnavutköy, Sarıyer, Silivri gibi merkezden uzak, insan ve araç trafiğinin daha az olduğu alanları tercih ettiği, kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığıyla temizlik ürünü, dezenfektan üretimi adı altında sahte alkol ürettikleri tespit edildi.

2 kişi adliyeye sevk edildi
Operasyonda binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 2 kişi de adliyeye sevk edildi.

Litrelerce sahte içki yakalandı
Öte yandan, 2022 yılı içerisinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 107 ayrı operasyonda 89 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

23 şüpheli tutuklandı
Operasyonlarda yakalanan 143 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 23'ü tutuklanırken, 120 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Piyasa değerleri 40 milyon
Bir yıl içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte alkol ürünlerinin piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu öğrenildi.

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