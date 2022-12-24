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İstanbul’da esrarengiz olay! Tırın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı

İstanbul Sarıyer'de yaşanan esrarengiz olayda, bir tırın çarptığı otomobilin arka koltuğundan üstü örtülü yaşlı kadın cesedi çıktı. Bulunan cesedin kaza anında mı yoksa daha önceden mi öldürüldüğü Adli Tıp inlemesiyle netlik kazanacak.

Ekleme: 24.12.2022 - 15:14 Güncelleme: 24.12.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da esrarengiz olay! Tırın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktıKaza, gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile 34 KL 0339 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi.

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA YAŞLI KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

EKİPLER KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü de ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

CESEDİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP İNCELEMESİYLE NETLİK KAZANACAK

Kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğünün Adli Tıp'taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.
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