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HDP'nin miting çağrısı karşılık bulmadı! Bin kişiyi bile toplayamadılar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği "Adalete Çağrı" konulu miting düzenledi. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin de katıldığı mitinge yalnızca 920 kişi katıldı.

HDP'nin miting çağrısı karşılık bulmadı! Bin kişiyi bile toplayamadılar
Ekleme: 24.12.2022 - 19:03 Güncelleme: 24.12.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin miting çağrısı karşılık bulmadı! Bin kişiyi bile toplayamadılar
Saat 14.50'de Halkların Demokratik Partisi organizesinde, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 'Adalete Çağrı' konulu miting, saat 16.10'da sona erdi.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmacı olarak katıldığı mitingde terörist başı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar atıldı.

920 KİŞİ KATILDI

Mitingden önce günlerce çağrı yapan HDP'nin mitingine katılım sınırlı kaldı. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile CHP Adana İl Sekreteri Samet Güdük'ün yer aldığı mitinge 920 kişi katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın başını çektiği mitinge katılanlar parti ve partililer şöyle:

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Kemal Peköz, HDP Milletvekilleri Sezai Temelli, Ayşe Sürücü, Fatma Kurtalan, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Ö.Faruk Gergerlioğlu, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana İl Sekreteri Samet Güdük, HDP Adana İl Başkanları Mehmet Karakış, Helin Kaya, HDP Mersin İl Başkanları Bedriye Kuş Ve Hoşyar Sarıyıldız, Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, İHD Adana Şube Başkanı Yakup Ataş, BTS Adana Şube Başkanı Tonguç Özkan, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SKYP, TİP,TÖP.

HDP'nin miting çağrısı karşılık bulmadı! Bin kişiyi bile toplayamadılar
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