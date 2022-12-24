HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi: İşte Paris'teki saldırının perde arkası! Ölenler PKK'lı çıktı, PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar.Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladıkları görüldü. Fransa Paris Başsavcılığı ise; saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırgan olduğu ve geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı. Fransa'nın Başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında aşırı sağcı 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşı ve atıcılık kulübü üyesi Williams M. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişinin de yaralandı.Düzenlenen saldırıda ölenlerin arasından Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Emine Kara, 1990 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak ve Avrupa'da faaliyette bulunduğu ortaya çıktı. Kara, PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden ve Hunermend Mir Perwer olarak bahsi geçen kişinin Şirin Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği ortaya çıktı.PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar. Ancak Fransa Paris Başsavcılığının resmî açıklamasında saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunduğu, geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı. 69 yaşındaki William M. İsimli saldırganın Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF)'ndan emekli, hakkında daha önce iki kez cinayet teşebbüsünde bulunduğuna dair kayıt bulunduğu, saldırı ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten sabıkalı olduğu öğrenildi.Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıdı. Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in 10. Bölgesinde 69 yaşındaki bir Fransız'ın düzenlediği ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle.' ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti. Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının, Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı. Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı. Gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti.Bu arada, Paris'teki saldırı sonrası yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplandı. Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıttı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Scholz, Twitter hesabından Almanca ve Fransızca paylaştığı mesajında, Paris'i ve Fransa'yı sarsan kötü bir eylemle karşı karşıya kalındığını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da 'Nefret asla kazanmamalı.' mesajını paylaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık.' değerlendirmesinde bulundu. Avusturya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, 'Nefret kazanmayacak.' mesajı paylaşıldı.