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CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar

Adana'da bir babanın SMA hastası olan çocuğuna yardım edilmesi amaçlı astığı afiş, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanlığı tarafından kaldırılarak yerine yılbaşı kutlaması mesajlı afişi asıldı.

CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar
Ekleme: 24.12.2022 - 09:49 Güncelleme: 24.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar
Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aslı Aslan'ın ailesinin Valilik onayıyla astırdığı yardım afişini kaldırtıp, yerine kendisinin fotoğraflarının yer aldığı yeni yıl kutlama afişlerini astırdı. CHP'li başkanın bu davranışı Aslan ailesi ile vatandaşların tepkisine neden oldu.

CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar

'UMUTLARIMIZIN ÇALINMASINI KABUL EDEMİYORUM'

3 çocuk babası Yusuf Aslan, 'Yıllardır kullanılmayan billboarda çocuğumun afişini kendi imkanlarımla yaptırdım. Fakat Ceyhan Belediyesi kampanyamızın başında destekçimiz olduğunu ve her türlü yardımda bulunacağını belirtiller. Ancak Belediye Başkanı Hülya Erdem yavruma bağış yapılması için kendi imkanlarımla yaptırdığım afişi kaldırıp yerine kendi reklamını aşmış.

Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim. Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın' dedi.

CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar

VALİLİK ONAYIYLA KAMPANYA

Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan 3 aylıkken solunum sıkıntısı yüzünden doktora götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bebeğin SMA 1 Tipi hastası olduğu tespit edildi. 9 ay yoğun bakımda kalan talihsiz bebek daha sonra taburcu edildi.

Aslan ailesi canlarından çok sevdikleri kızlarını yaşatmak kolları sıvadı. İnşaat sektöründe çalışan ve maddi durumu kızının tedavisini karşılayacak durumda olmayan baba Yusuf Aslan, kızını yaşatmak için Valiliğin onayıyla 2021 yılında yardım kampanyası başlattı.

Aslan Ailesi kendi imkanlarıyla hazırladığı afişler, pankartları ilçenin çeşitli yerlerine astı. Ancak CHP'li belediye ailenin astığı afişleri ve pankartları yıktı. Aileyi ziyaret eden CHP'li başkan Hülya Erdem, yanlışlık olduğunu ve afişlerin tekrar asılacağını söylemesi rağmen verdiği sözü tutmadı.

SÖKÜLDÜ, YENİ YIL AFİŞİ ASILDI

Baba Yusuf Aslan iki gün önce 3 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde üzerinde, 'Minik çiçeklerimiz solmasın Haydi Türkiye susma SMA değil Aslı kızımız kazansın. Ben SMA Tip 1 savaşçısı Aslı Aslan. İyilik meleğim olur musun?' yazılı afişi İnönü Bulvarı Kaymakamlık önünde bulunan billboarda astı. Ancak afiş zabıta görevlileri tarafından sökülüp atılırken yerine başkan Erdem'in fotoğrafının yer aldığı yeni yıl kutlama afiş asıldı. Kızının umutlarının çalındığını ifade eden baba Yusuf Aslan bu duruma isyan etti.

CHP'li belediyeden vicdansızlık! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astılar

DESTEK OLMUYORSANIZ KÖSTEK OLMAYIN

Kampanyada bugüne kadar tedavi masrafının yüzde 8'lik bölümünü toplayabildiklerini anlatan baba, 'Yıllardır kullanılmayan billboarda kendi imkarımla yaptırdığım bebeğimin afişini astım. Ama belediye yeni yıl kutlaması için kaldırdı. Daha önce astığım afişleri de yırtmışlardı.

Başkan Hülya Erdem evimize gelip yanlış anlaşılma olduğunu, yeniden afişlerin asılacağını, hatta maddi konuda destek olacağını söylemesine rağmen sözünü tutmadı. Hiçbir desteği olmadığı gibi kendi imkanımla yaptırdığım afişi de söktürdü. Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim.

Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın. Ayrıca hayırseverlerin kızımın kampanyasına destek olmasını istiyorum' diye konuştu.


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