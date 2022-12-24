Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: NATO artık bu şımarıklığa 'dur' demeli...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor. Türkiye'nin iyi niyetli tüm yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın, gerginliği tırmandırıcı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, bu yılın başından itibaren 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yunanistan'ın bölgede gerginliği tırmandırıcı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, NATO'ya çağrıda bulunarak, "Bu şımarıklığa artık 'dur' denilmeli" dedi.
"BU YILIN BAŞINDAN İTİBAREN 3 BİN 982 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Çözüm sürecinin bittiği tarihten, yani Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurtiçinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristler masum insanları hedef göstermektedir. O inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.
"KİMYASAL SİLAH KULLANILMAMIŞTIR"
TSK envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanılmamıştır.
YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, hukuk tanımaz tutumuna devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklerimize bildirmemize rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız gerekli karşılığı vermiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir. Yunan siyasetçiler uzlaşmaz tavırlardan vazgeçmeli.
"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR"
Azerbaycan ile birlikte 12 tatbikat icra edilmiştir.
"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASI GEREKİYOR"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı değiliz.