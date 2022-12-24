Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: NATO artık bu şımarıklığa 'dur' demeli...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, bu yılın başından itibaren 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yunanistan'ın bölgede gerginliği tırmandırıcı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, NATO'ya çağrıda bulunarak, "Bu şımarıklığa artık 'dur' denilmeli" dedi.Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Çözüm sürecinin bittiği tarihten, yani Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurtiçinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Teröristler masum insanları hedef göstermektedir. O inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.TSK envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanılmamıştır.Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, hukuk tanımaz tutumuna devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklerimize bildirmemize rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız gerekli karşılığı vermiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir. Yunan siyasetçiler uzlaşmaz tavırlardan vazgeçmeli.Azerbaycan ile birlikte 12 tatbikat icra edilmiştir.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı değiliz.