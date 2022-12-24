ABD-PYD/PKK kardeşliğinin fotoğrafı! Skandal plan deşifre oldu...

Terör örgütü YPG/PKK'Yı meşrulaştırmak için her yolu deneyen ABD'den skandal bir hamle daha geldi. Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile sık sık yan yana gelmesi ile dikkatleri çeken ABD'nin Orta Doğu'daki Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla 'Türkiye'yi engellemeliyiz' denmişti. Bu skandalın ardından ABD'nin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı.Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD General Matthew McFarlane, KYB lideri Bafel Talabani'yle 'Şahin Cilo' kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i Suriye'nin kuzeyinde ziyaret etmiş, bu skandal buluşmanın fotoğrafları önceki gün Bafel Talabani'nin Twitter hesabından paylaşılmıştı.5 Kasım'da Erbil'de ABD'nin Suriye'deki Sözde Temsilcisi Nicholas Granger'la görüşen Bafel Talabani de geçtiğimiz günlerde Haseke'ye gitti. ABD'ye ait askeri uçakla Suriye'ye geçen Talabani, burada terör örgütü elebaşları 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Asya Abdullah, Foza Yusif ve Salih Müslim ile görüştü. Görüşmede ABD'li General Matthew McFarlane ve beraberindeki askeri heyet deyer aldı. PKK ile bölgedeki Kürt grupların birleştirilmesi planlandı.Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li general ve Talabani birlikte fotoğraf çekildi. Terörist Şahin bu fotoğrafı Twitter'dan 'KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler' mesajıyla paylaştı.Öte yandan Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili ABD'den yine skandal açıklamalar geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, tepki çekecek ifadelerde bulundu.Kurilla 'Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli' sözlerine yer verdi.Kurilla sözlerine, 'Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın IŞİD hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir.' diyerek Suriye'nin kuzeyinde 28 hapishane olduğunu kaydetti.Kurilla, terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutan. ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla'nın terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir fotoğrafı bile var.ABD'nin bu ilk skandal açıklaması değil. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan ABD ordusu omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğı Suriye Demokratik Güçleri ile bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri bu ay başında yeniden başlatmıştı.Geçtiğimiz haftalarda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir kara harekatının da başlaması sinyalini vermesi üzerine de tepkiler gecikmemişti.