Yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti! Sosyal medyada ilgi gördü

Batman'da Yunus ekipleri, davet üzerine katıldıkları bir düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, önceki akşam Kültür Mahallesi'nde bir düğün salonunda Özkan ve Bahar Teymur'un düğün törenine davet edildi.Çiftin düğününü tebrik etmek için salona üniformalarıyla gelen ekipler, daha sonra davetlilerle beraber Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.Yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti