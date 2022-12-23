Türk Savunma Sanayisi'nde altın yıl: 2022'de adeta kanatlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanmasına yönelik 2022'de yoğun bir çalışma yürütüldü.SSB Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:'Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHA'larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.'Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.Türkiye'nin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.Bu yıl savunma ve havacılık sanayisine hizmet vermek üzere bir dizi altyapı yatırımı da devreye alındı. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi faaliyete başladı.Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarında teslimatlara devam edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka ve Kargu teslimatlarıyla Türkiye'nin havadaki gücü perçinlendi. Milli mühimmatların Bayraktar Akıncı TİHA'ya entegrasyon faaliyetleri sürdürüldü. Yürütülen çalışmalarla Bayraktar Akıncı TİHA'nın mühimmat atma kabiliyetlerine Teber-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, Tolun Minyatür Bomba ve TRG-230-İHA eklendi.İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes Projesi başarıyla tamamlandı ve teslim edildi. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA Togan'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. Yapısal iyileştirmelerle envanterdeki F-16 uçaklarının ömürlerinin uzatılmasına devam edildi.İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes Projesi başarıyla tamamlandı ve teslim edildi. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA Togan'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. Yapısal iyileştirmelerle envanterdeki F-16 uçaklarının ömürlerinin uzatılmasına devam edildi.Son A400M uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı. Atak helikopteri ve Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.Deniz platformları alanında Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete alındı. Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni yapıldı. Ulaq, Salvo, Sancar, Mir, Albatros, Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarının (İDA) donanmaya kazandırılması ve sürü İDA çalışmalarına hız verildi. Kontrol botlarının yeni teslimatlarıyla sahillerin güvenliği artırıldı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli tip ve seviyelerde (küçük ve orta sınıf) insansız kara araçları teslim edildi.Kaplan MT orta sınıf tankların Endonezya'ya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı. Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçta ilk teslimatlar gerçekleştirildi.Modernize ve insansız silah kulesi entegre edilen ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Envanterdeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu sürdürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç'ın teslimatları devam etti.HİSAR O sisteminin ilk Radyo Frekans Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışıyla hava savunmaya yeni bir kabiliyet eklendi. HİSAR-O füzeleri, K füzeleri, tanksavar füzeleri, güdüm kiti ve mühimmatların teslimatlarına devam edildi. Portatif hava savunma füze sistemi Sungur, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun 'kısa menzilli balistik füze' olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi'nin ilk teslimatı yapıldı.Mini/mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edildi ve seri üretimine başlandı.Hava Trafik Radar Sistemi ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Ambargolardan sonra yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen CATS kameralarının SİHA'lara entegrasyonuna devam edildi. Jandarmaya Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması'nın kurulumlarına başlandı. Platformlar için 7,62 milimetre makineli tüfek, 5,56 piyade tüfeği, Mete tabancası, TG40-BA, Taşınabilir Mühimmat Sistemi, El Bombası Kutusu, Pasif Dış İskelet gibi ekipman ve teçhizatları ile sahada avantaj sağlayacak gelişmiş teknolojiler güvenlik güçlerine kazandırıldı.İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. İlk x-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR (Milli Tarama Sistemi) Ticaret Bakanlığının İzmir Alsancak Limanı'ndaki tesisine kuruldu. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete alındı.