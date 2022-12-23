Orta gelir grubu konut kampanyası için tarih belli oldu! Bakan Kurum açıkladı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için açıklama geldi. Bakan Kurum, 'Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak' dedi. Bakan Kurum yeni konut kampanyası için tarih verdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Kurum'dan dikkat çeken orta gelir grubu konut projesi açıklama geldi. İşte o açıklamalar:Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz.Burada şunu istiyoruz. Konut arzının artırılmasına yönelik bir finansal destek. Diğer taraftan da ilk evini alacak vatandaşlara ayrıcalık sağlayacak güzel bir kampanya olması.Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadoludaki tüm müteahhitlerimzle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.Evinin olup olmaması öncelik olacak. Evi olmayanlara pozitif bir ayrıcalık olacak. Bu vatandaşlarımızın kredi faiz oranları farklı olacak.Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte onlardan bazıları- Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması- 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması- Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak- Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak- Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor- Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek- 15 yıl vade ile ödeme yapılacak