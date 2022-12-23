Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusu zemheri ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Meteoroloji'nin yayınladığı son tahmin raporuna göre Ankara'da Pazar günü kar bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Öte yandan Ankara'da pazar günü kar yağışı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu