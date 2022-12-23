Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Öte yandan Ankara'da pazar günü kar yağışı bekleniyor.Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluİSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluKOCAELİ °C, 15°CParçalı bulutluGenellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 14°CParçalı bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu