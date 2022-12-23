Kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü

Merter'de bulunan bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Bekir A. isimli işçi, asansörden haberi olmadan altında oturduğu sırada yük asansörü birden hareket etti. Altında oturarak beklediği yük asansörün indiğini fark edemeyince, kafasından ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Esnaf Aytekin Tok, 'Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor' dedi.