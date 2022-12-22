Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı!
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’ndan (TİHA), TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Güdüm Kiti’nin ilk atışı gerçekleştirildi. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımına "Tam isabet" notunu düştü.
Test faaliyetleri kapsamında Çorlu'dan kalkış yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Hedef Adası'na intikal ederek GÖKÇE Güdüm Kiti atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Atış sonucunda GÖKÇE'nin, hedef tabelasını vurduğu anlar görüntülendi.
TAM İSABET
Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımına 'Tam isabet' notunu düştü.