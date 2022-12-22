Van'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak ilçe kırsalında yapılan aramada, araziye gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.