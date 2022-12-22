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Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı

Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma... Dünyada 'Bir savaş daha mı çıkıyor?' endişesine neden olan olaylar dizisinin ardından Tayvan'dan yapılan açıklama korkuttu. Ada çevresinde Çin'e ait 39 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı
Ekleme: 22.12.2022 - 13:05 Güncelleme: 22.12.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı
Yeni bir savaş kapıda mı? Çin Tayvan gerilimi yeniden tırmanıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün Ada çevresinde Çin'e ait 39 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, 'CH-4' tipi bir askeri dron ile 21 J-16 savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtilerek, 2 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı, 4 H-6 bombardıman uçağı, 1 Y-20 tanker uçağı ve 1 Z-9 helikopterinin ise Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu kaydedildi.

Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edildi. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Pekin, 'tek Çin ilkesi'ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı






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