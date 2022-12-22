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Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın, yeni hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu ve inandırıcılığını artırmak için, Çerkezköy'de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı belirlendi. Öte yandan, Özkiraz'ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!
Ekleme: 22.12.2022 - 00:35 Güncelleme: 22.12.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!
Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy'de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sahte doktorun yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!
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