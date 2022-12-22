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Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin sır dolu kaybı! Tek bir şüpheli var…

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her hafta birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. 4 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin eşi ve yakınları Müge Anlı ekibine başvurdu. Genç kadının ayağında terlikle, kimliğini bile almadan evden çıktığı öğrenilirken, endişeli koca Fikri Gökçe tek bir kişiden şüpheleniyor... İşte detaylar...

Ekleme: 22.12.2022 - 17:30 Güncelleme: 22.12.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin sır dolu kaybı! Tek bir şüpheli var…
Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurdu. Tokat'taki şüpheli kayıp oldukça esrarengizdi.

5 çocuğu bulunan, 12 torun sahibi olan yaşlı kadının akıbeti merak konusu oldu.

ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi. Öldürülmüş bile olabileceği düşünüldü. Ocakta yemeğini bırakan, ayağında terlikle kimliğini bile almadan evden çıkan kadının neden böyle bir şey yaptığı araştırıldı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin sır dolu kaybı! Tek bir şüpheli var…

TEK BİR ŞÜPHELİ VAR...
Araştırmacı gazeteci Anlı'dan eşinin bulunması için yardım isteyen endişeli koca Fikri Gökçe'nin şüphelendiği tek bir kişi vardı. Bu kişi köydeki kadınların numaralarını ezbere bildiği öne sürülen Sinan isimli şahıstı.

MÜSTEHCEN MESAJLAR...
Karısıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan yaşlı adam, aynı köyde yaşadıkları Sinan'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini aktardı ve Arife Hanım'a müstehcen mesajlar yazdığını anlattı. Yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından köpekler eşliğinde detaylı bir şekilde arandı ancak bir iz bulunamadı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin sır dolu kaybı! Tek bir şüpheli var…
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