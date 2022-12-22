Mevlüt Çavuşoğlu: Kız öğrencilerinin eğitim yasağı İslami de değil insani de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ın kız çocuklarına ve kadınlara getirdiği eğitim yasağına tepki göstererek, "İnsani değil, doğru bulmuyoruz" dedi.
Taliban yönetimindeki Asganistan, dün tepki çeken bir karara imza attı.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ilk başta uluslararası destek görebilmek adına ılımlı politikalar izleyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyacağını iddia etmişti.
Çağ dışı uygulama daha geldi
Kız çocuklarının ortaokul eğitimini bu yılın mart ayında yasaklayan Taliban, kısa bir süre sonra da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini verdi. Son olarak Taliban, bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.
Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi
Alınan karar dünya gündemine oturdu ve büyük tepki çekti.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Afganistan'daki gelişmelere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban'la angajmanı desteklediğini söyledi. Afganistan halkını düşündüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu bunu Taliban'a da tavsiye ettiklerini aktardı.