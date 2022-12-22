Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Bilindiği üzere geçen ay gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizi, 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.Bugün ise ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Konuya ilişkin TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de 'yüzde 9' dediÖte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 66,80 oldu.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi. Gelecek yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 14,86 düzeyinde oluştu.Son olarak politika faizi en son 22 Mayıs 2020 tarihinden eylüle kadar yüzde 8,25 ile tek haneli olmuştu.Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti.Aradan geçen 26 ayın sonunda faiz, tekrar bugün verilen kararla yüzde 9'la yine tek haneyi indi.22.05.2020 - 8.2525.09.2020 - 10.2520.11.2020 - 15.0025.12.2020 - 17.0019.03.2021 - 19.0024.09.2021 - 18.0022.10.2021 - 16.0019.11.2021 - 15.0017.12.2021 - 14.0019.08.2022 - 13.0023.09.2022 - 12.0021.10.2022 - 10.5024.11.2022 - 9.00