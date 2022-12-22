Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. Kasım ayında gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz yüzde 9 düzeyine çekilerek 26 ay sonra ilk kez tek haneye gerilemişti. TCMB Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, ekonomistler Aralık ayı faiz kararı sonrası gelecek mesajlara odaklandı.
Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. Kasım ayında gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz yüzde 9 düzeyine çekilerek 26 ay sonra ilk kez tek haneye gerilemişti. TCMB Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, ekonomistler Aralık ayı faiz kararı sonrası gelecek mesajlara odaklandı.
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