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Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında ülkesine dönerken skandal ifadeler kullandı. Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, Avrupalı liderlere Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki yaklaşımları nedeniyle tepki gösterirken 'Türkleri masada görmek istemiyorum' dedi.

Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'
Ekleme: 22.12.2022 - 15:47 Güncelleme: 22.12.2022 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'
Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı' sonrasında ülkesine dönerken NATO içinde ittifaka bağlı kalmadan hareket edeceğini belirtti. Macorn açıklamalarını sürdürürken Türkiye' ye yönelik küstah ifadelere yer verdi.

Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, 'İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz.' ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, 'Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır.' dedi.

Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade etti. Macron'un Putin'e yakın olduğu ve savaş sürecinde düzenli olarak telefonla görüştüğü belirtilen haberde, bu durumun Ukrayna ve müttefikler arasında bir gerilim kaynağı olduğu iddia edildi. Avrupalı liderlerin bu süreçte Rusya'yı küçük düşürmemesi ve Moskova'yı yatıştırmadığı konusunda eleştirdiği iddia edilidi.

Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'

'MASADA TÜRKLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Macron açıklamalarında, 'Bana ahlaki dersler veren tüm Avrupalılar ve Batılılar, müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı' ifadelerini kullanırken 'Bana gelince, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum.'

Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'




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