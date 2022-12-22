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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da beklediği ilgiyi görmedi

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın en güçlü adayı olarak görülen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burdur Yeşilova'da düzenlediği mitinge katılım az oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da beklediği ilgiyi görmedi
Ekleme: 22.12.2022 - 16:16 Güncelleme: 22.12.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da beklediği ilgiyi görmedi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor. Partilerin seçim çalışmaları devam ederken muhalefette ise aday krizi yaşanıyor.

Afet bölgesini ziyaret etti

Antalya'da 2 gündür çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün, selin vurduğu Kumluca ve Finike'deki incelemeleri sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı, ardından da basına kapalı toplantıda, Antalya Yörük Türkmen Buluşması'na katıldı. Burada Yörüklerle buluşan, ve geleneksel atkı, yağlık ve şapka takılan Kılıçdaroğlu'na, Atatürk'ün efe kıyafetli portresi hediye edildi. CHP Lideri, daha sonra aynı otelde yine basına kapalı toplantıda Antalya iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da

6 partinin oluşturduğu masanın en güçlü adayı olarak görülen ve her ortamda adaylık için ön plana çıkmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ise Burdur'un Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu aday olmak için ön plana çıkmasına rağmen meydanlar, Kılıçdaroğlu'nun beklediği karşılığı bir türlü vermiş değil.

Kılıçdaroğlu'na ilgi gösterilmedi

İlçe meydanında traktör römorku üzerinden halka seslenen Kemal Kılıçdaroğu, Burdur'da beklediği ilgiyi göremedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da beklediği ilgiyi görmedi

'Maratonu koşuyoruz'

Konuşma sırasında gençlerin 'İktidar iktidar' sloganı atması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Gençler hiç meraklanmayın az kaldı, bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı, önümüzde 5-6 ay kaldı. Onun sonunda görecekseniz iktidarı da yakalayacağız. Bu ülkede barışı getireceğiz. Bu ülkede çiftçi, çalışan, sanayici kazanacak. Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. En büyük umudum sizsiniz, size güveniyorum.' diye konuştu.

'Ey dünya sana sahip olmaya geliyorum'

Adaylık için oldukça istekli olan Kılıçdaroğlu'nun afişleri de şehirleri süsleme başladı. Kılıçdaroğlu'nun afişlerinde 'Ey dünya… Sana sahip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Beklenen ilgiyi göremeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.
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