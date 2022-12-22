Karabük'te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM şubesinin ortaklaşa yaptıkları operasyon ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eski üst düzey 2 yöneticisi yakalandı. Yakalanan şahıslar Karabük T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.