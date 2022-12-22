Hudut Kartalları sınırda 3 teröristi yakaladı

Kahraman Türk askerinin terörle mücadele kapsamında mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.Yurtta sınır içinde ve sınır dışında geçit vermeye Mehmetçik, teröri bitirmeye kararlı. Terörle mücadelede her gün başarılı bir operasyona imza atan Kahraman Türk askeri bir yeni başaralı operasyon daha yaptı.MSB duyurduKonuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.MSB şu ifadelere yer verdi: