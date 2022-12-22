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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

Ekleme: 22.12.2022 - 16:41 Güncelleme: 22.12.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği 'devamsızlık' gerekçesiyle 330 kabul oyu ile düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Semra Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

HDP'Lİ GÜZEL'İN DEVAMSIZLIĞI

Genel Kurulda, yasama dokunulmazlığı 1 Mart'ta kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Mart'ta yakalama kararı çıkarıldı. Güzel, Edirne'ye giderken yakalanarak gözaltına alındı ve 2 Eylül'de tutuklandı.

1 Nisan-30 Haziran dönemindeki Genel Kurul ve komisyon devamsızlıklarını gösteren kişiye özel devamsızlık cetvelleri milletvekillerine gönderildi. Meclisin tatile girmesi dolayısıyla İçtüzükte öngörülen 7 günlük itiraz süresi, tüm milletvekilleri için 7 Ekim'de sona erdi.

 İtiraz süresinin sona ermesinin ardından 13 Ekim'de toplanan Başkanlık Divanında itirazlar değerlendirildi ve HDP'li Güzel'in, 5'i haziranda olmak üzere Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz ve mazeretsiz katılmadığı tespit edildi.

ÖCALAN VE PKK PAÇAVRASI İLE FOTOĞRAF
Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadır içerisinde örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu halde fotoğrafları olduğu da belirlendi. Bir başka fotoğrafta ise Güzel'in sözde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı.

3 İSMİN DAHA VEKİLLİĞİ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

26. Dönem'de HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, devamsızlık nedeniyle düşürülmüştü.




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