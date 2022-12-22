Havaya aldanmayın! Zemheri geliyor... Kar yağacak mı? İstanbul için uyarı

Sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıyla dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesi.Hava durumuna ilişkin bilgiler veren Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi.Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.Özdemir, 'Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var' ifadelerini kullandı.İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde.Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.Ocak ayı içerinde olabilir. Günlerce süren kışlar değil ama 2-3 gün süren yoğun yağışlar olabilir. Pek büyük bir yağış görünmüyor ama soğuk hava etkisini gösteriyor.Balkanlar ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk havanın etkisi var. Sibirya yüksek basıncının etkisi de var.Tüm yurtta parçalı bulutlu, sisli ve bol don olan günlerimiz var. Yağış yok gibi. Bu zemheri soğuklarının habercisi. Tabi kar yağsa hava yumuşayacaktır.Bir yorgan gibi gökyüzünü örteceği için bulutlar daha yumuşak bir hava olacaktır ama şu anda öyle bir şey yok. Şiddetli soğuk ve bu soğuklar devam edecektir.Güneşe aldanmamak gerekir. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da ay sonuna kadar kar yağışı yok. Bir yılbaşı sürprizi olur mu? Onu göreceğiz. Ama sert soğuklar devam ediyor.