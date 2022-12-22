Eyüpsultan'da araç filtresi fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden dumanlar yükselmeye başladı.Bölgedeki bir araç filtresi üreten fabrika alevlere teslim oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine ekipler kısa sürede bölgeye intikal etti.İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgede yollar araç trafiğine kapatıldı.Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi. İHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.154 itfaiye personeli 33 araçla yapılan çalışmalarda, bir işçinin yaralandığı belirtilirken bir işçinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kayıp işçinin içeride kalmış olabilme ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.