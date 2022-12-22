Eski konsolostan tepki çeken hareket: Dağlıca haberini paylaştı

İngiltere’nin İstanbul eski Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede bir gazetenin 8 Eylül 2015 tarihli "Tarifsiz acı, 16 şehit" manşetli nüshası vardı.Altına ise "2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi" diye not düştü.İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı. Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kara harekatı hazırlığı yaptığı bir dönemde bu paylaşım bir mesaj olarak yorumlandı. Turner'ın gelen tepkiler sonra daha sonra paylaşımını sildiği görüldü.6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri teröristler tarafından pusuya düşürülmüş, 16 Mehmetçik şehit olmuştu.