Eski konsolostan tepki çeken hareket: Dağlıca haberini paylaştı
İngiltere'nin İstanbul eski Başkonsolosu Leigh Turner’ın, kedisi Troy’u Dağlıca şehitleriyle ilgili gazete nüshasının yanı başında gösteren fotoğrafını Suriye'ye olası kara harekatı gündemdeyken yayınlaması tepkileri de beraberinde getirdi.
İngiltere’nin İstanbul eski Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede bir gazetenin 8 Eylül 2015 tarihli "Tarifsiz acı, 16 şehit" manşetli nüshası vardı.
Altına ise "2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi" diye not düştü.İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı. Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kara harekatı hazırlığı yaptığı bir dönemde bu paylaşım bir mesaj olarak yorumlandı. Turner'ın gelen tepkiler sonra daha sonra paylaşımını sildiği görüldü.
Ne olmuştu?
6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri teröristler tarafından pusuya düşürülmüş, 16 Mehmetçik şehit olmuştu.