Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor…Kargo aracılığıyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.DHA’nın haberine göre; Kayapınar ilçesindeki kargo şirketine yapılan baskında, kargo gönderisi olan derin dondurucu içinden 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli olduğu belirlenen M.K. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.