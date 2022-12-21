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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında ödüle layık görülen sanatçı Ajda Pekkan, yazılı bir açıklamada bulundu. "Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim" diyen Pekkan Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 21.12.2022 - 23:56 Güncelleme: 22.12.2022 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim
Sanatçı Ajda Pekkan, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında ödüle layık görüldü.

Pekkan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra yazılı bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim

'BÜYÜK BİR HEYECAN İÇİNDEYİM'

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim.' diyen Pekkan, 'Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor. Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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