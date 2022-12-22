  • USD: 18,65 - 18,69
  • EURO: 19,84 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakata ilişkin, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi.

Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok!
Ekleme: 22.12.2022 - 14:17 Güncelleme: 22.12.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Çavuşoğlu, iki ülkeye de terörle iltisaklı isimleri koruması nedeniyle tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: SOMUT BİR GELİŞME YOK

Bakan Çavuşoğlu, İspanya'daki 3'lü zirvede varılan mutabakatı değerlendirdi, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'in şartları yerine getirmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi.

"İSVEÇ FETÖCÜ'LER İÇİN CAZİBE MERKEZİ"

Çavuşoğlu, İsveç'e daha yüksek tonda bir tepki gösterdi. FETÖ'cülerin sığınağı haline gelen İskandinav ülkesine, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor." ifadeleri ile yüklendi.

Ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

CİDDİ BİR ŞEKİLDE ZEHİRLEDİ

Henüz istediğimiz adımlar atılmadı, somut adımları görmek istiyoruz. FETÖ'nün de sadece bizim için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu hatırlatmak isterim. Somut adımların önemli bir kısmını daha görmedik. Yeni hükümet terör ile mücadele konusunda daha kararlı ve daha samimi. Bir önceki hükümette görev alan bazı kişilerin görevden ayrıldıktan sonra samimi olmadıklarını açıklamalarından görüyoruz. Bu tür iki yüzlülükleri görmek istemeyiz. Ortada belge var bunun uygulanması gerekiyor. Halkımızın tatmin olacağı adımların atılması gerekiyor. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede somut işbirliğini görmemiz gerekiyor. En son Keneş'in iade kararının reddedilmesi bu atmosferi ciddi bir şekilde zehirledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström:

"Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek. taahhütlerimizi yereine getirmek için somut adımlar atmaya devam ediyoruz.
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
Beşiktaş polisinden “Ciciş Kardeşlerin” evine baskın: Rulo şeklinde para ve kokain bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da beklediği ilgiyi görmedi
Macron'dan küstah sözler: 'Türkleri masada görmek istemiyorum'
Bakan Soylu: PKK'nın Avrupa'da 2 milyar dolar uyuşturucu geliri var
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok!
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
AK Partili Kılıç ABD'li Menendez'in F-16 açıklamalarına tepki gösterdi: FETÖ kulağına sufle veriyor
Müslümanlara organize saldırı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız
2023 yılı için Asgari Ücret belli oldu!
Savaş çanları çalıyor! Ateş çemberinde tehlikeli yakınlaşma: 39 savaş uçağı havalandı
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yeni kuyular açmaya devam ediyoruz
Eski konsolostan tepki çeken hareket: Dağlıca haberini paylaştı
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı’nın ilk duruşması yarın görülecek
Nureddin Nebati: ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil
Mevlüt Çavuşoğlu: Kız öğrencilerinin eğitim yasağı İslami de değil insani de
Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı
Havaya aldanmayın! Zemheri geliyor... Kar yağacak mı? İstanbul için uyarı

Havaya aldanmayın! Zemheri geliyor... Kar yağacak mı? İstanbul için uyarı

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Bir milyondan fazla insan ölebilir

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Bir milyondan fazla insan ölebilir

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Bir faydası daha ortaya çıktı: Hiç kimse bilmiyordu duyunca çok şaşıracaksınız

Bir faydası daha ortaya çıktı: Hiç kimse bilmiyordu duyunca çok şaşıracaksınız

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi: Gece yarısı duvarların arasından çıkıyor kimse nedenini bilmiyor

Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi: Gece yarısı duvarların arasından çıkıyor kimse nedenini bilmiyor