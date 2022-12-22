Bir faydası daha ortaya çıktı: Hiç kimse bilmiyordu duyunca çok şaşıracaksınız

Kestanenin faydaları neler? Kestane faydalı mı, zararlı mı? Kestanenin zararları neler? Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan ve birçok faydasıyla dikkat çeken kestane beyne mutluluk hormonu salgılayarak insanların mutluluk hormonlarını artırıyor.Havaların soğumasıyla birlikte Aydın, Bursa ve Kastamonu'dan Aksaray'a getirilip kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kestane esnaf ve beslenme uzmanları tarafından sıkça tüketilmesi gereken besin olarak tavsiye ediliyor. Tezgahlarda 3 farklı çeşitte yer alan kestanelerin kilosu 40 TL'den başlayıp 80 TL'ye kadar değişiyor. İçinde bulundurduğu magnezyum ve kalsiyumla beyindeki mutluluk hücrelerine hormon salgıladığı belirtilen kestane kış mevsiminde en çok tüketilen ve tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor. Esnaf ve beslenme uzmanları kestanenin hem mutluluk hem de diş sağlığı için sıklıkla tüketilmesini önerirken, kestane aynı zamanda kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarına da iyi geliyor.Birçok alanda insan vücuduna faydalı olan kestanenin etkilerini anlatan Beslenme Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, “Kestane kış aylarının vazgeçilmez bir besinidir. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum sayesinde kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar. Kas kramplarının önüne geçmiş oluruz. Aynı zamanda içerdiği fosfor ve B vitaminleri sayesinde sinir sistemini güçlendirir. Aynı zamanda beyindeki mutluluk hormonu yani serotonin salımınız artırılarak bize mutlulukta sağlamış olur” diye konuştu.Kestanenin mutluluk hücrelerini geliştirdiğini belirten Esnaf Ramazan Uğurlu (40), “Genel olarak kestane Aydın, Bursa ve Kastamonu bölgelerinden geliyor. Şuan tezgahımda bulundurduğum kestane Aydın bölgesinden geliyor.3 çeşit kestane var şuan tezgahımda, ebadına göre fiyatları değişiyor. 40 TL olan, 70 TL ve 80 TL olan kestanelerim mevcuttur. Kestaneyi tezgahımın köşesinde ayırdığım bölümde mangalda pişiriyorum. Zaten genel olarak 2 çeşit kestane bulunur. Bir tanesi oval olan, diğeri de iki tarafı düz olan kestaneler olur. Oval olan kısmını maket bıçağı ile sadece içindeki zarını kesecek şekilde baştan sona kadar kesiyorum. Kestiğim yerde altta kalıyor. Bu çok önemli ateşte ilk yanması açılması zarını bırakması kolay olur. Diğer iki tarafı düz olanları ise başından sonuna kadar kesiyorum. Kestanenin faydaları kalsiyum oranı çok yüksektir. Demir eksikliğine iyi gelir. Özellikle beyindeki mutluluk hücrelerini canlandırır ve güçlendirir. Özellikle de son zamanlarda mutlu olmaya huzurlu olmaya ihtiyacımız olduğu için fırsat bulursak kestane yemeyi tavsiye ediyorum” dedi.Öğrenci Buse Ağaçtan (22), “Kışın vazgeçilmezi kestanemizi almaya geldik. Haftada birkaç kere tüketmeye çalışıyoruz. Uzmanların dediğine göre de mutluluk hormonu salgılıyormuş. Biz kabuğunu soyarken dahi mutlu oluyoruz. Demek ki gerçekten doğru” ifadelerini kullandı.Kestanenin gelmesini iple çektiğini ve sıklıkla tükettiğini belirten Ali Han (52) ise “Kışların vazgeçilmez en kültürümüz kestane, kestaneyi haftada iki, üç defa alırım. Gerçekten güzel oluyor. İnsana da bayağı bir sıcaklık yapıyor. Kestane eski bir kültürümüz olduğu için gıdaların en iyisinden diyebilirim. İnan kışı iple çekiyoruz. Gerçekten kestane vazgeçilmez besinlerimiz arasındadır. Onu o kadar özlüyoruz ki yani gelmesini bir an önce istiyoruz. Geldiğinde haftada 2-3 defa alıp yiyoruz” şeklinde konuştu.Bir faydası daha ortaya çıktı: Hiç kimse bilmiyordu duyunca çok şaşıracaksınız Duyunca çok şaşıracaksınızC vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler. Kestanenin içindeki ikincil bitki maddeleri yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır. Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle oldukça doyurucu bir besindir. Ve uzun süre tokluk sağlar. Bağırsak florasını destekler, kabızlığı önler. Lif içeriği sayesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinin çabuk yükselmesine neden olmaz. Bu özelliği ile şeker hastaları da kontrollü olarak bu besini tüketebilirler.Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar. Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur. Kestane, zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilirler. İster bütün, ister un şeklinde olsun, kestane, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır.Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker, dikkat edilmesi gereken gıda bileşenleridir. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle, şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kestanenin kontrollü tüketilmesi önerilmektedir.Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir. Hazımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kestanenin pişirilerek yenmesi gerekmektedir.