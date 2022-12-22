Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Projenin bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla Bitlis hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla Bitlis hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.Bugün de Bitlis Çaytı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları'nı bu eser hizmetine dahil ediyoruz. Daha pekçok yatırımı bu şekilde hizmete açmayı sürdüreceğiz.'