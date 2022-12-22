Başkan Erdoğan açıklıyor! Tek tablo tüm hesaplar: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 için düğüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözülecek. Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ile asgari ücret zammı ile ilgili Külliye'de son bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan ile Bilgin asgari ücret için rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.Peki asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti. İşveren tarafı TİSK 7 bin TL'den kapıyı açarken, işçi tarafıda toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '9 bin TL' olarak resmi teklifini duyurdu. İşçi ve işveren anlaşamayınca asgari ücret zammı 3 toplantı sonrası çözülemedi. İşveren tarafını temsilen TİSK'ten herhangi bir açıklama gelmezken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 'Bizm resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu masada olmayız' ifadelerini kullandı.Durum böyle olunca tüm gözler yeni asgari ücret için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü.Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bakan Bilgin'in bugün son kez TÜRK-İŞ ve TİSK ile görüşüp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesinin ardından yeni asgari ücretin bugün öğle saatleri veya sonrasında duyurulması bekleniyor.7-14-20 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonuç çıkmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimatı verdi. Bu talimat sonrası Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası dün akşam saatlerinde heyecanlandıran videolu bir asgari ücret paylaşımı yaptı. 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında' vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, 'Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!' notunu düştü.2023 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler 8 bin TL ve üzerinde şekillendi. Rakam konusunda TİSK tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL oldu.TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamla beraber kamuoyunda masada 5 rakam oluştu. İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu:Net asgari ücret 8 bin lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, zam oranı yüzde 45 ve işveren maliyeti de 11 bin 59 lira,Net asgari ücret 8 bin 250 lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 706 lira, zam oranı yüzde 50 ve işveren maliyeti 11 bin 404 lira,Net asgari ücret 8 bin 500 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin lira, zam oranı yüzde 54 ve işveren maliyeti 11 bin 750 lira,Net asgari ücret 8 bin 750 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 294 lira, zam oranı yüzde 59 ve işveren maliyeti 12 bin 96 lira,Net asgari ücret 9 bin lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 588 lira, zam oranı yüzde 64 ve işveren maliyeti 12 bin 440 lira olacak.NOT: Asgari ücret tablosunda yer alan sarı ve turuncu bölümde zam oranları yer alıyor. Sarı bölümde yer alan zam oranı Temmuz 2022'de belirlenen 5.500,35 TL'lik tutara göre turuncu bölümde yer alan zam oranı ise Ocak 2022 döneminde belirlenen 4.253,40 TL'lik ücrete göre hesaplandı.Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.Son yılların rakamları incelendiğinde asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine 2016 yılı Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde net asgari ücretin dolar karşılığı 442 ABD Doları'ydı.442 dolar güncel kur üzerinden hesaplandığında (1 Dolar=18,67 TL) 8.252 TL ediyor. Yani asgari ücret 2023 bu rakamın üzerinde belirlenirse dolar bazında da rekor kırarak, alım gücünde büyük bir iyileşme sağlanacak.Eğer asgari ücret 8.280 TL'yi aşarsa burada hem dolar bazında hem de geçen yıl yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'yi aşacak.Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.Temmuz sonrası asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulandı. Bu dönemde asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL oldu. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturdu.Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.2023 yılında sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.Yeni asgari ücret ile beraber;Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyelerİdari para cezaları,işsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık,Gelir testi sınırı,65 yaş aylığı için gelir kriteri,gündelikçi için ödenen prim,bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları dayeniden hesaplanacak.