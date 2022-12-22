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Bakan Nebati tarih verdi: Süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Ekleme: 22.12.2022 - 17:26 Güncelleme: 22.12.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati tarih verdi: Süre uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır' dedi.

Bakan Nebati, resmî sosyal medya hesabından, 'Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor.

YAKLAŞIK 3,4 MİLYON MÜKELLEFİ VE MALİ MÜŞAVİRİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.

'HER AYIN 28'İNCİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTIK'

Bu kapsamda, hâlihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık.

Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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