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Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yeni kuyular açmaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye’nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık." dedi.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yeni kuyular açmaya devam ediyoruz
Ekleme: 22.12.2022 - 12:43 Güncelleme: 22.12.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yeni kuyular açmaya devam ediyoruz
Bakan Dönmez 'Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum.' dedi.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar Dolar yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 63'ü Türkiye Petrolleri, yüzde 37'si ise yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. 2022 yılı itibarıyla 30'u yerli, 10'u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerine devam ediyor' dedi.

Dönmez '2022'de bugüne kadar 349'u arama, 156'sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetler devam ediyor. Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek, bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaşmış olduk. Araştırmalarımızı adeta iğneyle kuyu kazar gibi yapıyoruz. Ve ardındaki bu yoğun emeği, bu gayreti, bu çabayı birileri kendine kişisel rant devşirmeye ya da kendine muhalefet goygoyu yapmayı dert ediniyorsa şunu iyi bilsinler ki karşı çıktıkları şey bu ülkenin menfaatleridir. Karşı çıktıkları Türkiye'nin enerji bağımsızlığıdır. Enerji milli bir konudur. Enerji menfaatler üstü bir konudur' dedi.

'100 BİN VARİL HEDEFİ KOYDUK'

Bakan Dönmez 'Yurt içi Petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu 80 bin varile ulaştı. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında günlük 100 bin varil petrol üretme hedefini koyduk. Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum. Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum' ifadesini kullandı.
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