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Atilla Önder yakalandı! Türkiye'ye getiriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini duyurdu

Atilla Önder yakalandı! Türkiye'ye getiriliyor
Ekleme: 22.12.2022 - 17:48 Güncelleme: 22.12.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Atilla Önder yakalandı! Türkiye'ye getiriliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığını ve Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet', ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı. Önder, 22 Aralık'ta Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek” denildi.


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