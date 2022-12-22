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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerjide büyük bir oyuncu olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye enerjide dağıtım merkez olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak!
Ekleme: 22.12.2022 - 15:34 Güncelleme: 22.12.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak!
AK Parti MKYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Avrupa'lı dostlarımızın Ukraynalı mültecilere gösterdiği yaklaşımdan memnuniyet duyduğumuzu, ama aynısını Suriyeli mülteciler için de beklediğimizi dile getiridik.

Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında barış için önemli bir konumdadır. Geçtiğimiz yılın, ilerki yıllarda bakıldığıında en önemli bakılacak olan konunun Ukrayna-Rusya savaşının bütün ezberleri bozan bir tablo ortaya çıkarmasıdır. Bundan sonraki gidişat bu savaşa karşı alınacak önemlere bağlıdır.

Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda dar bir kafayla hareket ediyorlar.

Fransa'nın Macron tarafından, dış politikasının sadece Erdoğan karşıtlığına indirgenmesi görüyoruz. Bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, işbirliği yerine çatışma üretmeye çalışan bir zihniyetin ürünü.

Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var.

Tahıl krizinde, fakir ülkelerin karşı karşıya kalacağı kıtlık, Cumhurbaşkanımız liderliğinde aşılmıştır. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı, dünyanın yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler, müttefiklerimizin Yunanistan'ın şımarıkça yaklaşımlarına destek vererek, vizyonsuz bir tavır ortaya koymuştur.

KKTC'nin gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alması oldukça kıymetlidir.

2023 bütçesi onaylandı. hükümetimiz ortaya koyduğu bütçesiyle, ileriye dönük olarak vizyon belgeleri ortaya koymuştur.

Dünya kupasının bir islam ülkesinde düzenlenmesi üzerinden provokasyon yapıldı. Dünyanın futbolla adı anılan ülkelerde uygulanan yasakların Katar'da nasıl çifte standartla anıldığını gördük.

17-25 Aralık, devletimizin egemenliğine en sinsice saldırılardan biridir.

Türkiye enerjide büyük bir oyuncu oldu. Türkiye enerjide dağıtım merkezi olacak.

6 yaşındayken bir çocuğun uğradığı bu tecavüz, insalık vicdanında reddedilen asla ve asla affedilemeyecek bir suç. Kim olduğu hiç önemli değil, buna izin veren, buna göz yuman kim varsa hesap vermelidir. Bu çirkin eylemin mağduru olan kişinin korunması, mahkemenin hakşkatı ortaya çıkarması için sürecin takipçisi olacağız. Bu çirkinlikleri örtbas etmek isteyen kim varsa, bu mahkemenin elindeki delillere göre değerlendireceği bir şey. Bunların hepsinin hesap vermesi gerekir. Hiçkimse hakikatın örtbas edileceğine dair bir kuşkuya yapılmasın.

(Taliban'ın kız öğrencilere eğitimi yasaklaması) Bunun islam açısında da kabul edilebilir bir yanı yok.

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu açıklaması
6'lı masada denirken bir bütünsellikten bahsedilemeyeceği görüldü. Bir siyasi parti açısından, genel başkanın belediye başkanının miting çağrısını sosyal medyadan öğrenmesi zaten tabloyu ortaya koyuyor. Son derece absürt bir tablo ile karşı karşıyayız. Kendi meselelerini çözemeyenlerin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olmasının nasıl içi boş olduğu ortaya çıkıyor.

6'lı masanın nasıl hareket etmesine dair HDP'den pek çok açıklama geliyor. HDP'den 6'lı masaya, bizi resmi olarak kabul etmiyorsanız oy istemeye de gelmeyin var.

Selahattin Demirtaş'ın 'devleti yeniden inşa etmek' açıklamasının ne demek olduğu sorulmalı.
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