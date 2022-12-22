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Aile boyu hırsızlık! 2'si kadın, 29 gözaltı

Bursa'da 300 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonunda 2'si kadın, 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ekleme: 22.12.2022 - 15:16 Güncelleme: 22.12.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Aile boyu hırsızlık! 2'si kadın, 29 gözaltıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi. 3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi. 2'si kadın, 29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüpheli kadınlardan biri, gazetecilere, 'Çekme kardeşim, git suçluları çek' dedi.
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