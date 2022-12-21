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Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Ekleme: 21.12.2022 - 23:36 Güncelleme: 21.12.2022 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!
Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı. Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.

Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, Ukrayna'nın kendini savunmasına destek olmak için ABD'nin yeni bir güvenlik yardım paketi açıklayacağını belirtmişti. Açıklamada, 'Bu ziyaret ekonomik, insani ve askeri yardım dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün altını çizecek.' ifadelerine yer verilmişti.
Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!
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