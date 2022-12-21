Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı: Beş ilçede eğitime ara verildi
Havaların soğuması ile birlikte çok sayıda il de beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi. Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi. Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.