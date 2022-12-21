Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi.Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok' dedi.Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Verilen sözler tutulmadı Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban yetkilileri Ağustos 2020'de Kabil'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.Kabil'in düşmesiyle ülkede adeta bir kaos ortamı yaşandı, havalimanında ülkeyi terk etmek için kaçan insanların görüntüleri hafızalara kazındı. Taliban kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk günlerde yaptığı açıklamada dünyaya 20 yıl önceki gibi olmadıklarına, artık daha ılımlı olduklarına ilişkin olumlu mesajlar verdi. Aradan geçen uzun zamana rağmen yapılan açıklamalarla eylemler birbirini tutmadı.Taliban iktidara geldiğinden beri kadınların özgürlüğünü sınırlayan onlarca yasak ve kararname çıkardı. Kadınları devlet yönetiminin üst kademelerinden uzaklaştırdı ve kız öğrencilerin orta öğretime gitmesini yasakladı. Bazı bölgelerde, kadınlar artık erkek aile üyeleri olmadan ehliyet alamıyor veya uzun mesafelerde seyahat edemiyor. Halka açık bazı parklar cinsiyete göre ayrıldı, taksicilerin başörtüsü takmayan kadınları alması yasak. Ayrıca kadınların halka açık alanlarda burka giymesi gerekiyor.Kadın İşleri Bakanlığı Eylül 2021'de kapatıldı ve yerini Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı aldı. Öte yandan ülkede 6. sınıfının üzerindeki kızlar için eğitim süresiz olarak askıya alındı. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan uzak mesafelere seyahat etmeleri yasaklandı. Bu yasakla birlikte, kadınların yaklaşık yüzde 10’unun bir sağlık kuruluşuna tek başına gidebilme erişimi kısıtlandı. Taliban yetkilileri, kadınların çalışmaya devam etmesine izin verileceğini ancak Kabil'deki kadın kamu çalışanlarının maaşlarının düşürüleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise kadın çalışanlardan yerlerine geçecek bir erkek akraba ya da tanıdık bulmaları istendi.Afganistan'da kadınların çalışma oranı, pandemiden önce yaklaşık yüzde 22'ye ulaşmıştı, ancak Taliban'ın iktidara gelmesiyle binlerce kadın işini kaybetti.