  • USD: 18,64 - 18,67
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi yönündeki kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kalın "Bu yasağın dinde yeri yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı
Ekleme: 21.12.2022 - 10:58 Güncelleme: 21.12.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı
Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.

Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

İbrahim Kalın'dan tepki: Dinde yeri yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok' dedi.

Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı

Ortaokul ve Lise kademesinde de yasaklanmıştı

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Verilen sözler tutulmadı Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban yetkilileri Ağustos 2020'de Kabil'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kabil'in düşmesiyle ülkede adeta bir kaos ortamı yaşandı, havalimanında ülkeyi terk etmek için kaçan insanların görüntüleri hafızalara kazındı. Taliban kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk günlerde yaptığı açıklamada dünyaya 20 yıl önceki gibi olmadıklarına, artık daha ılımlı olduklarına ilişkin olumlu mesajlar verdi. Aradan geçen uzun zamana rağmen yapılan açıklamalarla eylemler birbirini tutmadı.

Kadınlara yönelik kısıtlamalar

Taliban iktidara geldiğinden beri kadınların özgürlüğünü sınırlayan onlarca yasak ve kararname çıkardı. Kadınları devlet yönetiminin üst kademelerinden uzaklaştırdı ve kız öğrencilerin orta öğretime gitmesini yasakladı. Bazı bölgelerde, kadınlar artık erkek aile üyeleri olmadan ehliyet alamıyor veya uzun mesafelerde seyahat edemiyor. Halka açık bazı parklar cinsiyete göre ayrıldı, taksicilerin başörtüsü takmayan kadınları alması yasak. Ayrıca kadınların halka açık alanlarda burka giymesi gerekiyor.

Kadın İşleri Bakanlığı Eylül 2021'de kapatıldı ve yerini Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı aldı. Öte yandan ülkede 6. sınıfının üzerindeki kızlar için eğitim süresiz olarak askıya alındı. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan uzak mesafelere seyahat etmeleri yasaklandı. Bu yasakla birlikte, kadınların yaklaşık yüzde 10’unun bir sağlık kuruluşuna tek başına gidebilme erişimi kısıtlandı. Taliban yetkilileri, kadınların çalışmaya devam etmesine izin verileceğini ancak Kabil'deki kadın kamu çalışanlarının maaşlarının düşürüleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise kadın çalışanlardan yerlerine geçecek bir erkek akraba ya da tanıdık bulmaları istendi.

Afganistan'da kadınların çalışma oranı, pandemiden önce yaklaşık yüzde 22'ye ulaşmıştı, ancak Taliban'ın iktidara gelmesiyle binlerce kadın işini kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar...
Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Adaları savunma planı masada: Türkler bir gece gelirse ne olur?
Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik
Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık
14 yaşındaki oğlu CHP'li belediye çalışanı tarafından taciz edilmişti! Öfkeli anne isyan etti
2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL'lik teklifin ardından flaş gelişme
Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasında
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu!
Son dakika: Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın! Yaralılar var
65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi... Toplam 29 bin lira!
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Rusya ve BM temsilcileri arasında 'tahıl anlaşması' toplantısı yapılacak
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Çip krizi patronlara zarar ettirdi: Çinli çip endüstrisi şirket sahiplerinin servetleri yüzde 28 azaldı!
Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor!
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL
21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi