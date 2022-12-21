  • USD: 18,64 - 18,68
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...

RTÜK, Medya Mahallesi programı sunucusu Ayşenur Arslan’ın sarf ettiği sözleri, 6112 sayılı Yasaya aykırı bularak yayıncı kanala idari para cezası ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Ekleme: 21.12.2022 - 15:43 Güncelleme: 21.12.2022 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü. Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta gerçekleştirilen hain terör eylemine ilişkin olarak yaptığı yorumları inceledi. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti.

Üst Kurul, Medya Mahallesi'nin başka bölümlerinde ise, terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır'daki alçak saldırıları yorumlayan sunucu Arslan'ın, açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi. Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek Halk TV hakkında idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Tele 1 de gündemdeydi
RTÜK, Tele 1'de yayınlanan Açıkça programında sunucu Gökmen Karadağ'ın hayali söylemlerini, Türkiye'de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarını değerlendirdi.

Sözlerin eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde olduğunu kararlaştıran Üst Kurul, kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, aynı kanalın '18 Dakika' adlı programında da sunucu Merdan Yanardağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan hakaret söylemlerini de cezasız bırakmadı.

Diğer raporlar…

Üst Kurul, FOX'ta yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret içeren sözlerinin eleştiri sınırlarının ötesinde olduğuna karar vererek yayıncı kanala idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, Habertürk'ün Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sarf ettiği sözlü küfüre ilişkin olarak hazırlanan raporu da gündemine alarak, sunucunun Yasadaki dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı maddesini ihlal ettiğinden, kuruluşa idari para cezası verdi.

RTÜK, FM TV isimli radyo kanalında ise resmi izin olmaksızın düzenlenen bağış ve yardım kampanyasının Yasa dışı olduğuna karar vererek ilgili yayın kuruluşuna idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK toplantısında tüm uyarılara rağmen Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio Türkiye ve TGRT FM ise 6112 sayılı Yasada düzenlenen reklam sürelerini aştıkları için idari para cezası yaptırımına uğradı.
İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgil
Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Adaları savunma planı masada: Türkler bir gece gelirse ne olur?
Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor
Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik
Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık
14 yaşındaki oğlu CHP'li belediye çalışanı tarafından taciz edilmişti! Öfkeli anne isyan etti
21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi