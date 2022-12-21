Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü. Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta gerçekleştirilen hain terör eylemine ilişkin olarak yaptığı yorumları inceledi. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti.Üst Kurul, Medya Mahallesi'nin başka bölümlerinde ise, terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır'daki alçak saldırıları yorumlayan sunucu Arslan'ın, açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi. Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek Halk TV hakkında idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.RTÜK, Tele 1'de yayınlanan Açıkça programında sunucu Gökmen Karadağ'ın hayali söylemlerini, Türkiye'de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarını değerlendirdi.Sözlerin eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde olduğunu kararlaştıran Üst Kurul, kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.RTÜK, aynı kanalın '18 Dakika' adlı programında da sunucu Merdan Yanardağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan hakaret söylemlerini de cezasız bırakmadı.Diğer raporlar…Üst Kurul, FOX'ta yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret içeren sözlerinin eleştiri sınırlarının ötesinde olduğuna karar vererek yayıncı kanala idari para cezası müeyyidesi uyguladı.RTÜK, Habertürk'ün Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sarf ettiği sözlü küfüre ilişkin olarak hazırlanan raporu da gündemine alarak, sunucunun Yasadaki dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı maddesini ihlal ettiğinden, kuruluşa idari para cezası verdi.RTÜK, FM TV isimli radyo kanalında ise resmi izin olmaksızın düzenlenen bağış ve yardım kampanyasının Yasa dışı olduğuna karar vererek ilgili yayın kuruluşuna idari para cezası uygulanmasına karar verdi.RTÜK toplantısında tüm uyarılara rağmen Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio Türkiye ve TGRT FM ise 6112 sayılı Yasada düzenlenen reklam sürelerini aştıkları için idari para cezası yaptırımına uğradı.