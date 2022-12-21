Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, 16 yaşındaki S.A. adlı çocuk, Savaş H.'ye silahlı saldırı düzenlemek için evinin önüne giderek beklemeye başladı.S.A., apartmandan çıkan inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y.'ye Savaş H. zannederek tabancayla saldırı düzenledi. Olayda Ali Y. yaralanırken, saldırgan ise yerdeki boşkovanları alarak olay yerinden kaçtı.Bacağından vurulan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.Ali Y.'nin silahlı saldırıda yaralandığını internetteki haberlerden okuyup yanlış kişiyi vurduğunu öğrenin saldırgan S.A., aynı günün akşamı aynı apartmanın önüne gidip bu kez de hedefindeki Savaş H.'ye tabancayla ateş açarak boynundan ve bacağından ağır yaralayıp kaçtı.Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş H. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.