  • USD: 18,64 - 18,68
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, nükleer güçlerini savaşa hazır hale getirmeleri gerektiğini belirtti. Putin, Rusya'nın askeri gücünü artıracağını ve tüm hedeflerini yerine getireceğini açıkladı.

Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Ekleme: 21.12.2022 - 16:09 Güncelleme: 21.12.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı'nda açıklama yaptı.

NATO'nun neredeyse tüm temel ülkelerinin silahlarının Rusya'ya karşı kullanıldığına işaret eden Putin, 'Rusya askeri potansiyelini artıracak. Ordumuz büyük bir deneyim kazandı. NATO'nun deneyimini analiz etmelisiniz' dedi.

'Nükleer güçlerimizin savaş hazırlığını geliştirmeliyiz.' açıklamasını yapan Putin, kıtalararası Sarmat füzesinin yakın gelecekte savaş görevinde hazır olacağını duyurdu.

TRT'nin haberine göre Putin, 'Ukrayna operasyonu dronların önemini gösterdi. Stratejik güçleri modern silahlarla donatacağız, tüm planlar gerçekleştirilecek. Orduya ihtiyacı olan her şeyi vermek için finansal bir kısıtlamamız yok' dedi.

Sarmat füzesi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin 'Şeytan' olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor. Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.
İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgil
Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Adaları savunma planı masada: Türkler bir gece gelirse ne olur?
Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor
Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik
Türkiye'den Taliban'ın aldığı karara tepki: İslam'ın ruhuna aykırı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık
14 yaşındaki oğlu CHP'li belediye çalışanı tarafından taciz edilmişti! Öfkeli anne isyan etti
21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi