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NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek

NATO'nun Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinen Weel, "Ukrayna'daki Türk İHA'ları modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi bir örneği." dedi.

NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
Ekleme: 21.12.2022 - 13:55 Güncelleme: 21.12.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
Weel, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların 'geleneksel savaş' kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.

David Van Weel, 'Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığında aynı anda siber uzayda askeri komuta yapılarına ve iletişim sistemlerine de saldırdı. Ukrayna halkı arasında dezenformasyon ve korku yaymak için hükümetin web sitelerini hacklediler.' dedi.

Dünya genelinde kullanılan ağdaki bir virüsün çok yönlü zarar verebildiğini kaydeden Weel, diğer devletlere yayılmasını sağlayan iletişim ağlarının da hacklendiğini kaydetti.

Siber teknoloji gelecekte savaşın büyük parçası olacak
Weel, 'Ukrayna- Rusya savaşında kullanılan siber teknoloji, gelecekte herhangi bir savaşın büyük ölçüde bir parçası olacaktır.' diye konuştu.

Siber teknolojinin sadece hükümetin ilgilenmesi gereken bir şey olmadığını belirten Weel, 'Saldırıya uğradığımızda, herkesin bir noktada saldırıya uğrayacağı dayanıklı ağlara sahip olduğumuzdan emin olmak hepimize bağlı.' ifadesini kullandı.

Siber saldırılara karşı herkesin hızlı bir şekilde toparlanabilmesi ve bu saldırılara karşı direncin artırılması gerektiğini kaydeden Weel, 2014'ten beri Ukrayna'ya bunun için destek verildiğini ve saldırıları püskürtmek için Ukrayna halkının büyük bir çaba ve direnç gösterdiğini vurguladı.
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