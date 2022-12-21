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MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
Ekleme: 21.12.2022 - 13:09 Güncelleme: 21.12.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim EL Bekai ve beraberindeki zanlıların, Hatay'da farklı örgüt evlerinde ikamet ettikleri, MİT ve Emniyet'in ortak çalışmaları neticesinde tespit edildi. MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 DEAŞ'lı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten DEAŞ terör örgütüne yönelik Hatay'da operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim El Bekai ve Ahmed Ali isimli şüphelilerin Hatay'da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 DEAŞ'lı yakalandı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKTIKLARI GÖRSELLER ÇIKTI

Örgüt üyelerinin 2022 yılı Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller ele geçirilirken yakalanan hücre üyeleri temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine yönelik eylem talimatı aldıklarını itiraf etti. Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı


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